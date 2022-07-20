Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов заявив про рекомендацію від профільних спеціалістів працівникам дитсадків в Україні щодо перенесення дитячих спальних місць у підвальні приміщення, які зазвичай використовуються як укриття під час повітряних тривог. В ефірі національного телемарафону посадовець сказав, що на прикладі дитсадка, де перебуває його син, така ініціатива вже впроваджується, повідомило «Радіо Свобода».

«Якщо не дай Бог, буде повітряна тривога, то вони [діти] уже безпосередньо перебуватимуть у підвальному приміщенні», – сказав Смірнов.

Він додав, що перед початком навчального року проходитимуть інспекції навчальних закладів на предмет готовності приймати дітей, але відкривати такі заклади чи ні, з огляду на безпекову складову, вирішуватимуть на місцях.

За інформацією Офісу генпрокурора, через бомбардування та обстріли російськими збройними силами в Україні пошкоджено 2185 закладів освіти, з них 221 – зруйновано повністю.

Нагадаємо, що школи зможуть проводити очне навчання з 1 вересня, якщо у них будуть обладнані укриття, в яких зможуть розміститись усі учні та шкільний персонал.