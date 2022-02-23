Деякі категорії дітей будуть звільненні від оплати за харчування в садках

У Тернополі на 30% збільшили оплату за харчування у дошкільних навчальних закладах. Рішення про збільшення вартості прийняли сьогодні, 23 лютого, під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Також виконком збільшив на 4,8 млн грн видатки на харчування у дитсадках. Вартість харчування, яке оплачується батьками, зросте із 1 березня – у молодшій дошкільній групі батьки платитимуть на 7 грн більше за день, а в середній і старшій групі – на 13 грн.

Як пояснила ZAXID.NET начальниця управління освіти Тернопільської міськради, підвищення плати за харчування пов'язане із ростом цін на продукти. «Згідно з рішенням сесій, харчування дошкільнят у Тернополі відбувається за рахунок коштів співфінансування. Тобто частину оплачують з міського бюджету, а частину платять батьки. Це відбувається в розрахунку 30 на 70, де 30% – це міські кошти, а 70% – це батьківські. Цього року ми заклали більшу суму в бюджеті на харчування, в середньому на 30%. Це пов'язано з тим, що подорожчали продукти, а саме м'ясо, молочне, те саме масло. Відповідно і батьківська плата теж зросла», – розповіла ZAXID.NET начальниця управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

Загалом у молодшій дошкільній групі харчування зросте на 7 грн за день, а в середній і старшій групі – на 13 грн в день. «Якщо раніше вартість харчування для першої молодшої групи, яка охоплює дітей 2-3 роки, була 26 грн за цілий день, тобто сніданок, обід і вечеря, то з березня ця сума зросте до 33 грн. У категорії груп дітей віком від 4 до 6 років оплата була 30 грн, а становитиме 43 грн. Батьки сплачують у співвідношення 70 на 30. Тобто платять 30 грн, а 13 грн доплачується з міського бюджету», – розповідає ZAXID.NET головна спеціалістка по дошкільній освіті управління освіти Тернопільської міськради Ірина Антонюк.

Також певні категорії тернополян або частково сплачуватимуть, або взагалі не платитимуть за харчування дітей. Загальна сума, яку виділили з міського бюджету на харчування в дитсадках на 2022 рік склала майже 17,8 млн грн. За словами спеціалістів управління освіти міської ради, це на 30%, а ніж минулого року.