Міністерство охорони здоров’я затвердило нове чотиритижневе сезонне меню на зимовий період для дітей віком від 1 до 7 років для харчування у закладах освіти. Такий наказ опублікований на сайті МОЗ 11 лютого.

На самомі сайті доступні технологічні картки на страви та вироби, що увійшли до затвердженого меню. Вони містять перелік страв, вимоги до продуктів, всі необхідні параметри і розрахунки: маса брутто/нетто, енергетична цінність продуктів/страв тощо. Ознайомитися із техкартками можна за посиланням.

Як зазначає міністерство, саме меню можна використовувати у повному обсязі або частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання дітей та технологічні можливості кожного з закладів. МОЗ зазначає, що у разі внесення змін, меню потрібно погодити в територіальному підрозділі Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 в українських школах запровадили оновлене меню, яке розробив кулінар Євген Клопотенко. Нові норми мають на меті зробити шкільне харчування більш збалансованим та корисним для дітей і передбачають чіткий розподіл білків, жирів та вуглеводів, які мають містити страви, пропоновані школярам упродовж дня.