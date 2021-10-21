Верховна Рада ухвалила закон, який вводить нові вимоги у сфері виробництва та обігу дитячого харчування відповідно до норм ЄС. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Закон зокрема визначає вимоги до харчових продуктів, призначених для годування дітей від 0 до 3 років, а також до надписів на упаковці.

Міністерство охорони здоров’я зобов'язали затвердити вимоги щодо складу дитячих сумішей, складу продуктів для спеціальних медичних цілей та продуктів для контролю ваги, а також щодо використання пестицидів під час виробництва дитячого харчування.

Так, у маркуванні дитячих сумішей буде заборонено писати: «з дуже низьким вмістом глютену», «підходить для осіб з непереносністю глютену», «підходить для осіб, хворих на целіакію», «спеціально розроблено для осіб з непереносністю глютену», «спеціально розроблено для осіб, хворих на целіакію».

У пояснювальній записці наголошують, що у дитячому харчуванні використання інгредієнтів з глютеном загалом заборонене, тому такі написи можуть вводити в оману покупців.

Також закон забороняє виробникам дитячого харчування поширювати рекламу, яка може впливати на рішення матерів про припинення вигодування грудьми.