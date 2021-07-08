Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я надали спільне роз’яснення органам влади і місцевого самоврядування, а також засновникам шкіл і дитсадків щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у таких закладах. Річ у тім, що з 1 вересня в школах і дитсадках, а також у закладах дитячого відпочинку й оздоровлення має почати діяти нова система харчування.

Як повідомила в четвер, 8 липня, прес-служба Кабінету міністрів, урядова постанова про перехід на нове харчування почне діяти з 1 вересня. До цього дня діятиме попередня постанова, яка регламентує ці питання. Її уряд прийняв ще у листопаді 2004 року. Тому наразі перевірки шкіл, дитсадків і дитячих таборів щодо переходу на нову систему харчування не здійснюються.

При цьому в уряді наголосили, що, зважаючи на об’єктивні труднощі з організацією закупівель харчових продуктів та послуг з харчування, які виникають у закладів освіти та їхніх засновників, МОЗ спільно з МОН розробили проект необхідних змін до урядової постанови, яка має почати діяти з 1 вересня.

«Зокрема, зміни передбачають встановлення гнучкого перехідного періоду на нові норми харчування у період з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022 року», – сказано в повідомленні.

Наразі невідомо, коли уряд внесе зміни у свою постанову, які дозволять на кілька місяців відтермінувати запровадження в школах, дитсадках і дитячих таборах нових норм харчування.

Нагадаємо, нові норми харчування передбачають чотиритижневе меню для школярів, яке міститиме 160 різних страв.