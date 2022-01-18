У всіх львівських школах оновлене меню обіцяють запровадити вже з лютого. До кінця місяця школи ще проводять тендери та закуповують обладнання, яке потрібне для готування страв за новим меню. Наразі переважно пропонують ще старі страви. Декому з дітей вони не подобаються. Найбільше нарікають на одноманітність. А ще зізнаються, що трохи недолюблюють гречку і картопляне пюре: кажуть, занадто часто їдять їх. А от серед страв, які найбільше подобаються, учні найчастіше називають макарони з сиром.

Батьки ж пропонують свої варіанти, як покращити ситуацію.

«Я розумію, що діти в такому віці, коли досить багато чого не їдять. Але ця їжа також має виглядати привабливо, щоб вони мали бажання її хоча би спробувати. Тому бажано би попрацювати над самою подачею їжі, щоб вона виглядала апетитно», – розмірковує мама другокласниці Інна Івасюк.

Багато шкіл уже зараз поступово відмовляються від шкідливої їжі. І вже оновлюють меню у своїх їдальнях.

«Ми вже врахували всі побажання. Насамперед, почали поступово зменшувати продукти, в яких є багато цукру. Забрали булочки, здобні вироби. Звісно, в школі немає ніяких виробів із кремами. Також забрали з меню сосиски», – розповідає директорка школи №27 Ірина Гайдук.

За новим меню солі та цукру буде менше, а от спецій, овочів і фруктів — більше. Загалом пропонують 160 страв. Деякі страви для українських дітей та їхніх батьків незвичні: ньокі, суп мінестроне, чахохбілі, кебаб чи скрамбл. Але є і звичні каші, борщ, макарони та салати.

Страви нового меню розробляв відомий кухар Євген Клопотенко. А кураторкою проекту є дружина президента Олена Зеленська.

Експерти з харчування кажуть, що боятися оновленого меню не варто, навіть якщо дитина раніше не куштувала нічого схожого. Адже все це – питання звички.

Нутріціологиня Ольга Дорош зазначає: «З меню все гаразд, оскільки працювала експертна група. Меню дуже збалансоване. Я особисто дуже рада і як мама, і як спеціаліст. Воно дуже різноманітне. Мене дуже тішить, що забрали хлібобулочні вироби. Водночас не потрібно демонізувати цукор. Згідно з нормами, ми можемо собі дозволити 5% від добової калорійності. А експерти так і зробили в меню».

А от приватні школи давно готують учням їжу за збалансованим сучасним меню. Шеф-кухар Школи вільних та небайдужих Оксана Капись розповідає: «Меню в нас дуже різноманітне. Максимально використовуємо овочі. Усі м'ясні і рибні страви ми готуємо тільки на пару. Водночас нічого не смажимо. Ми складали меню з галицькими традиціями, однак взявши щось із модних трендів. Наприклад, гранолу чи чіа-пудинг».

Тож і сьогодні тут на обід вже звичний гороховий суп, салат із буряків, рибна котлета та заморський кус-кус. Замість солодощів у кожен клас дають бокси з яблуками та морквою.

А от у комунальних школах собівартість шкільного обіду – від 22 до 25 грн. Та навіть за ці гроші, кажуть фахівці, цілком реально приготувати здорову і корисну їжу.

Нагадаємо, нове меню від Євгена Клопотенка в українських школах мали запровадити з 1 січня. Нові норми мають на меті зробити шкільне харчування більш збалансованим та корисним для дітей і передбачають чіткий розподіл білків, жирів та вуглеводів, які мають містити страви, пропоновані школярам упродовж дня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter