Євген Клопотенко із 2017 року займався розробкою нового шкільного меню

Із 1 січня 2021 року в українських школах зміниться меню для школярів. Над його розробкою працювала спеціальна робоча група, до якої увійшли представники МОЗ, громадських організацій, дитячі ендокринологи і дієтологи, повідомила у середу, 9 грудня, перша леді країни Олена Зеленська.

«Робота над реформуванням системи харчування у навчальних закладах триває та переходить на наступний етап – підготовка орієнтовних меню. Група працює над створенням зразків меню з рецептами страв та технологічними картками, які відповідають оновленим вимогам і нормам харчування для дітей усіх вікових груп. Сезонні меню готуються на шість тижнів. Робота рухається швидкими темпами: вже готові меню сніданків та обідів. Надалі будуть розроблені меню для вечер, других сніданків і підвечірків», – пише перша леді.

Євген Клопотенко, кулінарний експерт, автор і керівник проекту Cult Food, команда якого упродовж трьох років займалась розробкою шкільного харчування, повідомив: тижневі меню для шкіл полегшать роботу кухарів та вирішать проблему безграмотно скомбінованої та одноманітної їжі в харчуванні школярів.

«Я вже вибрав для цього меню топові страви зі свого збірника рецептів, а також розробив нові рецепти. Зараз робота за технологами – вони мають створити техкарти, розрахувати калорійність та собівартість. Тепер школярів не можна годувати напівфабрикатами (прощавайте, сосиски) та шкідливими снеками (в буфетах не будуть продаватися чіпси). Плюс, на законодавчому рівні зменшено до адекватної норми кількість солі і цукру в їжі дітей та вирішено питання по спеціях, завдяки чому їжа в шкільних їдальнях тепер матиме смак», – каже кулінарний експерт Євген Клопотенко.

За його словами, оновлене меню у шкільних їдальнях з’явиться з 1 січня 2021 року.