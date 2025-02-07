19 лютого у кінотеатрах мережі Multiplex відбудуться допрем’єрні покази нової документальної стрічки Олега Сенцова «Реал». Усі вони будуть благодійними. Кошти отримані з продажу квитків будуть перераховані родинам воїнів, що загинули на позиції «Реал». Збір організовує Multiplex, творці фільму, фонд «Код Нації 47» та «Артхаус Трафік». Придбати квиток на благодійний показ вже можливо на сайті кінотеатрів.

«Ми не можемо повернути загиблих героїв їх близьким. Ми можемо тільки памʼятати про них та допомагати їх родинам. Все це можна зробити, подивившись фільм “Реал”», – зазначив режисер стрічки Олег Сенцов. Підтримати збір донатом можна тут.

«Реал» – це четвертий повнометражний фільм Олега Сенцова («Гамер», «Носоріг»), режисера, письменника, лауреата премії Європарламенту. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну режисер доєднався до українського війська.

Режисер Олег Сенцов служить у штурмовій бригаді та влітку 2023 року бере участь у контрнаступі. Його БМП підбивають, і він разом зі своїми бійцями опиняється в найближчій траншеї. Випадково увімкнена камера фіксує півтори години хаосу війни, в якому важко розібратися і ще важче на щось вплинути. У фільмі «Реал» немає монтажу та спецефектів, але є справжнє відчуття того, що відбувається на фронті.

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Світова прем'єра фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах – одному з ключових фестивалів у Центральній та Східній Європі. Присутній на прем’єрі президент Чехії Петр Павел після перегляду зазначив, що це «дуже важливий фільм, який може розповісти більше, ніж десять репортажів або ціла книга».

Згодом стрічку представили в офіційних програмах найбільшого світового фестивалю документального кіно – Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі, а також на Варшавському і Стокгольмському міжнародних кінофестивалях. Українська прем'єра картини пройшла на кінофестивалі «Київський тиждень критики».

Фільм отримав високі оцінки міжнародної критики. The Hollywood Reporter характеризує його як «важливий історичний документ, який також є ілюстрацією певного аспекту сучасної війни та мужності українських солдатів, які зіштовхуються з неможливими труднощами в боротьбі з російською армією». Variety називає стрічку «незапланованим, але надзвичайно захопливим фільмом», а Screen відзначає, що це «настільки автентичний і неприкрашений опис військового досвіду на передовій, наскільки його взагалі можливо передати».