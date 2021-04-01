Цього року ремонтуватимуть ділянку протяжністю 33 км

На Львівщині за майже 700 млн грн відремонтують дорогу від Мостиськ до Самбора. Відповідний тендер на роботи оголосила Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Йдеться про майже 33 км траси територіального значення Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав. Торік за понад 300 млн відремонтували іншу частину цієї дороги – від Самбора до Борислава.

У межах поточного ремонту на дорозі знімали знімуть старий шар асфальту та прокладуть два шари асфальтобетонного покриття, впорядкують узбіччя, нанесуть нову розмітку, встановлять знаки та бар'єрне огородження.

Ділянка дороги, яку ремонтуватимуть

Нагадаємо, що на ремонт державних доріг у Львівській області у 2021 році виділили 581,4 млн грн, а на ремонт місцевих доріг – 200 млн грн.