Торік на дорозі Ясениця – Новий Кропивник провели роботи з берегоукріплення, а у 2021 році дорогу мають відремонтувати

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації підписав договір із ПП «Мегапромбудімпекс» на капітальний ремонт дороги Ясениця – Новий Кропивник вартістю 167,3 млн грн. Компанія-підрядник належить колишньому оперуповноваженому управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) МВС Олегу Біласу.

Як повідомляють «Наші Гроші. Львів», компанія «Мегапромбудімпекс» проведе капітальний ремонт 12,1 кілометра дороги місцевого значення Ясениця – Новий Кропивник, що розташована у Дрогобицькому та Турківському районах. Таким чином, середня вартість реконструкції одного кілометра автошляху складе 13,8 млн грн.

Раніше ЛОДА повідомляла, що у 2018 році дорогу розмило під час сильних дощів. У 2020 році тут проводили роботи з берегоукріплення, а їхня ціна склала понад мільйон гривень. Реконструкція цієї дороги буде виконуватись за кошти державного дорожнього фонду.

Конкурентом «Мегапромбудімпекса» на торгах була лише одна фірма — ТОВ «Будреммеханізація». Однак її остаточна пропозиція була на 841 тис. грн дорожчою. Очікувана вартість закупівлі складала 170 млн грн, отже, на тендері зекономили 1,5%.

Ремонт дороги Ясениця – Новий Кропивник мають завершити у 2022 році.

За даними YouControl, ПП «Мегапромбудімпекс» зареєстроване у Львові, а його власником є Олег Білас. Раніше Олег Білас працював в управлінні боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) МВС України. Після ліквідації управління у 2015 році Білас почав займатись бізнесом.

Білас є власником ще двох фірм – ПП «Біолбуд» і фірми із схожою назвою «Мегабудімпекс». Раніше усі компанії Біласа переважно займались ремонтами зупинок громадського транспорту та дворів.

ПП "Мегапромбудімпекс» часто виграє тендери на більш дрібні ремонти у Львові та області. Наприклад, за 2020 рік компанія виграла тендерів на 141,2 млн грн, найбільше – у Пустомитівському районі.