Два кілометри між селами Новий Кропивник та Рибник відремонтують за 45 млн грн

На Львівщині розпочали капітальний ремонт нової ділянки дороги Турка-Східниця. Понад два кілометри дороги між селами Новий Кропивник та Рибник відремонтують цього року за 45 млн грн.

У четвер, 1 квітня, у Львівській ОДА розповіли, що проект з ремонту чергової ділянки 12 км дороги розрахований на два роки. Його вартість – 220 млн гривень. Цього року планують відремонтувати понад два кілометри між селами Новий Кропивник та Рибник за 45 млн грн. Підрядник робіт – турецька компанія Onur.

«Дорога проходить від Нового Кропивника через населені пункти Рибник, Майдан, Головське до села Ясениця. Зараз дорожники ремонтуватимуть відрізок від Нового Кропивника до Рибника, протяжністю понад два кілометри. Для цього залучили фінансовий ресурс у сумі 45 млн грн», - зазначив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

У межах капітального ремонту підрядники прокладуть асфальтобетонне покриття, відновлять два мости, облаштують узбіччя та встановлять дорожні знаки.

У ЛОДА зазначають, що для завершення проекту необхідний додатковий фінансовий ресурс. З цією метою ЛОДА звернулася до Держагентства автомобільних доріг.

10 кілометрів дороги Турка-Східниця між селами Явора та Ісаї відремонтували у минулі роки. Невдовзі дорожня техніка запрацює на ділянці Ясениця-Новий Кропивник – для ремонту виділили 20 млн грн. Загальна протяжність дороги Турка-Східниця – майже 40 км.

Загальна протяжність дороги Турка-Східниця становить майже 40 км (Google maps)