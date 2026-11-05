Передача грошей відбулась у салоні авто Škoda Superb

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок доценту Дрогобицького педагогічного університету Миколі Паласевичу за схему ухилення від мобілізації. За хабар він обіцяв чоловіку вступ у коледж для отримання відстрочки. Доцент уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і йому призначили покарання – 59,5 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2026 року, доцент кафедри математики та економіки Дрогобицького педуніверситету Микола Паласевич у липні 2026 року зустрівся з чоловіком, який хотів вступити до одного з навчальних закладів у Дрогобичі для отримання відстрочки від мобілізації. За 1200 доларів Микола Паласевич обіцяв вплинути на рішення уповноважених працівників Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу щодо успішного вступу.

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Через кілька днів він повідомив клієнту, що потрібно передати ще додаткові 100 доларів через виникнення додаткових витрат. 31 липня Микола Пасалевич біля Дрогобицького педуніверситету отримав від клієнта 1300 доларів хабаря. Передача грошей відбулась у салоні авто Škoda Superb.

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У матеріалах справи вказано, що купюри були імітаційні, тобто клієнт доцента співпрацював з правоохоронцями. Щодо Миколи Паласевича порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 ККУ. Наприкінці вересня обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Цю справу розглянула суддя Руслана Курус, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона затвердила угоду про визнання винуватості та призначила Миколі Паласевичу покарання – 59,5 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити.