Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилась в рази з початку повномасштабної війни

Питання доцільності отримання чоловіками призовного віку другої або третьої вищої освіти наразі розглядається. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Українському радіо.

«Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років вирішили здобувати другу-третю освіту. Цим питанням, чому так відбувається, буде зараз займатися міністерство», – пояснив він.

За його словами, кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилась в рази з початку повномасштабної війни.

«Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні – буде вирішувати відповідне міністерство», – додав секретар РНБО.

Зауважимо, що раніше народний депутат і представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, висловив думку, що відстрочку від мобілізації мали б отримувати люди, які здобувають вищу освіту вперше, а не ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.

За його словами з перших днів війни різко збільшилась кількість абітурієнтів 30-35 років, котрі почали раптом здобувати знання на денній формі навчання. Через це вони отримують відстрочку від мобілізації і в цьому можуть бути певні зловживання.

«Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання», – наголосив Веніславський.

За його словами, при цьому є деякі люди, які справді хочуть стати науковцями – для цього вони навчаються на денній формі у будь-якому віці, але є і зловживання.