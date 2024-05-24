Dragon Capital придбала ТРЦ Victoria Gardens у 2018 році

Одна з найбільших інвестиційних компаній в Україні Dragon Capital заявила про тиск з боку Бюро економічної безпеки на їхній бізнес у Львові. Йдеться про звинувачення в ухиленні від сплати податків під час операції з продажу ТРЦ Victoria Gardens, справа тягнеться з 2017 року, ще до придбання компанією згаданого активу. БЕБ відкинуло звинувачення та повідомило про закриття кримінальних проваджень за згаданими фактами.

«Упродовж останніх кількох місяців ми зіткнулися з тим, що органи Бюро економічної безпеки України проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG) у Львові – одного з ключових активів Dragon Capital, що був придбаний нами у турецьких бізнесменів у березні 2018 року», – йдеться в заяві Dragon Capital, поширеній 24 травня.

У компанії пояснили, що кримінальне провадження було відкрите у 2017 році, до придбання активу. Спочатку детективи ТУ БЕБ у Києві висунули звинувачення в ухиленні від сплати податку при операції з продажу ТРЦ VG з ТОВ «Фенікс-Капітал» теперішньому власнику ТОВ «Європоліс Проперті Холдінг».

«Ми подали необхідні пояснення та документи. Були допитані наші працівники, у тому числі у м. Львові із залученням детективів ТУ БЕБ у Львівській області. Здавалося, усі питання із несплатою податків були зняті», – зазначили в Dragon Capital.

Однак у травні цього року ТОВ «Європоліс Проперті Холдінг» отримало вимогу вже від детективів ТУ БЕБ у Львівській області, але вже в іншій кримінальній справі від 2017 року, щодо надання пояснень і документів щодо тої ж операції.

«Після того як ТОВ «Європоліс Проперті Холдінг» надало свої пояснення та нагадало про те, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ, ми отримали від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків», – заявили в компанії.

Dragon Capital вважає вимоги з боку БЕБ тиском на бізнес та закликала припинити таку практику.

У БЕБ відреагували на заяву Dragon Capital та заперечили тиск на бізнес. Там пояснили, що після проведення слідчих дій справу щодо ухилення від сплати податків згаданою компанією закрили в лютому цього року. Також готуються матеріали про закриття іншого кримінального провадження, яке було відкрите Нацполіцією і в травні цього року скероване до БЕБ.

«Звертаємо увагу, що розцінювання факту відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів є маніпуляцією. Оскільки, відповідно до чинного законодавства, саме здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні наділяє детектива процесуальними повноваженнями для збору та аналізу інформації, що дозволяє всебічно вивчити обставини справи», – йдеться в повідомленні БЕБ.

У Dragon Capital додатково нагадали, що придбали корпоративні права ТОВ «Фенікс-Капітал», якому на той час належав ТРЦ VG, у 2018 році. На момент покупки загальна сума накопичених збитків ТОВ становила близько півмільярда гривень, з яких основну суму становили курсові різниці за кредитом від компанії-нерезидента. Метою цього придбання було збільшення інвестиційної вартості активу через реконструкцію, модернізацію та перетворення збиткового підприємства на прибуткове.

«Наскільки нам було відомо, попередній власник вказаного товариства – іноземна компанія Globcon Limited та її бенефіціарні власники – зіткнулися в 2017 році зі спробами рейдерського захоплення ТРЦ VG, організованими колишнім директором ТОВ «Фенікс-Капітал» спільно з іншими особами. За завіряннями продавців ними було вжито достатньо заходів, щоб запобігти якимось незаконним вимогам до нового власника ТОВ «Фенікс-Капітал»/ТРЦ VG, зокрема через провадження у більш як 5 кримінальних справах, відкритих у 2017 році», – додали в Dragon Capital.

Щоби запобігти рейдерському захопленню ТРЦ VG VG, було здійнено продаж ТРЦ VG на іншу компанію групи Dragon Capital за ринковою ціною, визначеною незалежним експертом.

«За результатами такого продажу ТОВ «Фенікс-Капітал» сплатило у вересні 2018 року безпосередньо до бюджету ПДВ у сумі більше 80 млн грн. Після цього нами були проведені реконструкції та інші поліпшення нерухомості на загальну суму понад 250 млн грн, що суттєво збільшило ринкову вартість ТРЦ VG. Дані операції були перевірені податковою службою у 2021 році під час планової документальної виїзної перевірки», – зазначили в Dragon Capital.

З лютого 2021 року теперішній власник ТРЦ VG ТОВ «Європоліс Проперті Холдінг» почав сплачувати ПДВ від операцій з надання в оренду площ торгового центру. На сьогодні сума ПДВ до бюджету становить близько 9 млн грн щомісяця. А за результатами 2023 року товариство стало прибутковим: за рік сплачено 54,5 млн грн податку на прибуток, а за перший квартал 2024 року – 12 млн грн.