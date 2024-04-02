На платформі Takflix з’явилась українська соціальна драма «Як там Катя?» Це дебютна стрічка режисерки Крістіни Тинькевич із Анастасією Карпенко у головній ролі.

Фільм «Як там Катя?» розповідає історію про лікарку швидкої допомоги Анну. Головна героїня самостійно виховує неповнолітню доньку й шукає кращого життя для себе й неї. Якось перед Анною постає проблема, для розв’язання якої вона має переступити через власні цінності. Ідея створення повного метра в режисерки виникла після зйомок короткометражного фільму Solatium.

У фільмі зіграли Анастасія Карпенко, Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Веренич-Островська, Віктор Жданов й інші.

Світова прем’єра фільму відбулась на 75-му кінофестивалі в Локарно в конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente. Картина виграла спеціальний приз журі Ciné+, а Анастасію Карпенко відзначили як найкращу акторку.

У 2023 році фільм «Як там Катя?» також обрали найкращим фільмом національного повнометражного конкурсу київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Загалом фільм показали на понад 30 кінофестивалях по всьому світу.