Перший матч, який судитиме Анастасія Романюк в УПЛ, буде поєдинок між «Львовом» і «Олімпіком»

На поєдинку 26-го туру УПЛ «Львів» - «Олімпік» (Донецьк) на посаді головного арбітра вищого дивізіону дебютує Анастасія Романюк з Івано-Франківська, повідомив увечері в п’ятницю, 7 травня, «Укрінформ».

Матч між ФК «Львів» та «Олімпіком» відбудеться в неділю, 9 травня, на стадіоні «Арена Львів» о 17:00.

Анастасія Романюк нагороджена призом «Кращий арбітр першої ліги» за підсумками 2020 року. Також вона працювала на двох матчах Кубка України в цьому сезоні: «Нива» (Вінниця) – «Кристал» (Херсон) і «Ужгород» – «Буковина» (Чернівці).

З 2015 року Анастасія Романюк – арбітриня категорії ФІФА. В листопаді 2020 року вона була четвертим суддею у складі української жіночої бригади арбітрів на матчі Ліги націй УЄФА Сан-Марино – Гібралтар.

Дотепер єдиною жінкою, яка обіймала посаду головного арбітра в УПЛ, була Катерина Монзуль із Харкова.