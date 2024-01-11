Суддя задекларував понад 1,5 млн грн зарплати

Голова Чернівецького окружного адміністративного суду Олег Боднарюк оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, керівник суду за цей період заробив понад 1,5 млн гривень. Дружина Наталя Боднарюк, яка зареєстрована приватною підприємицею, влітку 2022 року придбала електрокар Tesla X, вартістю понад 3 млн грн.

Керівник Чернівецького окружного адміністративного суду подав декларацію про свої доходи за 2022 рік в липня 2023 року. В ній він окрім себе зазначив також і свою дружину – Наталю Боднарюк, тещу Ольгу Швед та сина Тараса Боднарюка. Згідно з документами Олег Боднарюк володіє двома земельними ділянками – однією площею 1000 м2 в Чернівцях, а іншою площею 737 м2 в села Владичина Дністровського району. Також у власності судді є житловий будинок в Чернівцях, площею 451 м2. Його дружина, яка зареєстрована приватною підприємицею, володіє 5 земельними ділянками. Три земельні ділянки розташовані в селі Владичина, одна в Чернівцях, а ще одна, яка була придбана в 2021 році – в селі Мамаївці. Площа даної ділянки складає 21452 м2 і Наталя Боднарюк віддала за неї майже 100 тис. грн. В цьому ж населеному пункті сім’я Боднарюків володіє житловим будинком площею 355,7 м2.

В селі Владичина дружині голови суду також належить нежитлове приміщення з вбудованою квартирою. Все приміщення має загальну площу 606 м2.

Нежитлове приміщення з вбудованою квартирою

Наталя Боднарюк також орендує шкільну їдальню в школі села Мамаївці, де вона здійснює свою підприємницьку діяльність. Сім’я голови суду також добудовує господарську будівлю в Чернівцях, площа згаданого приміщення 95 м2.

Згідно з декларацією в Боднарюків є три автомобілі. Найдорожчий з них – це придбаний 23 серпня 2022 року Tesla X 2019 року випуску. Електрокар оформлений на дружину голови суду. За нього вона віддала 3073591 гривню. Один автомобіль перебуває у власності тещі судді Ольги Швед, але користується ним сам Олег Боднарюк. Це BMW X-6 2009 року випуску вартістю 150 тис. грн. Ще один автомобіль BMW X-5 2016 року випуску належить Владиславі Анфілофієвій, але користується ним Наталя Боднарюк.

За 2022 рік суддя задекларував 1518395 гривень зарплати, а дружина від підприємницької діяльності отримала – 1050000 гривень. Також Наталя Боднарюк тримає 10 тис. доларів готівкою. На банківських рахунках сім’я має 45 тис. грн та понад 3 тис доларів. В порівнянні з даними, які зазначені в декларації про доходи за 2021 рік, то заощадження Боднарюків значно знизилися. В 2021 році Наталя Боднарюк декларувала 470 тис. грн готівки та 30 тис. доларів.