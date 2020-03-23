ДТЕК Ахметова заборгував державі 1,6 млрд грн

«ДТЕК Східенерго» Ріната Ахметова перестала оплачувати газ, який відбирає для виробництва тепла та електроенергії на Луганській ТЕС. Крім того, ДТЕК ще з липня 2019 року не платить державі за транспортування електроенергії державними мережами при її експорті.

Як пишуть «Наші гроші», оператор газотранспортної системи України звернувся з листом до Офісу президента і Кабінету міністрів, у якому повідомив, що «ДТЕК Східенерго» несанкціоновано та безоплатно за лютий-березень відібрав газу на 241 млн грн. Бо виявилось, що у компанії взагалі немає жодного постачальника газу.

При цьому компанія Ахметова у лютому подала до Госпсуду Луганської області позов проти «Луганськгазу». Суд задовольнив клопотання про забезпечення позову і заборонив «Луганськгазу» обмежувати поставки газу на Луганську теплоелектростанцію.

Окрім цього, за даними НАК «Нафтогаз України», ДТЕК Східенерго не заплатив державному оператору за поставки газу ще 707 млн грн.

Також з 1 липня минулого року компанія ДТЕК перестала платити за транспортування електроенергії державними мережами при її експорті. За інформацією «Наших грошей», станом на березень такий борг складає близько 700 млн грн.

Таким чином сумарний борг компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова перед державою склав вже понад 1,6 млрд грн., з яких 948 млн грн – це борги за газ, який був відібраний та спожитий.

Нагадаємо, компанія ДТЕК видобуває 90% українського вугілля та володіє 70% усіх вугільних електростанцій та найбільшими сонячними та вітроелектростанціями. ДТЕК продає свою електроенергію жителям Західної України на 75% дорожче, ніж у Європі.

За минулий рік компанія ДТЕК отримала прибуток EBITDA (операційний прибуток до амортизації, сплати податків та відсотків) у розмірі 15,5 млрд грн.

Торік Рінат Ахметов купив віллу у Франції за 200 млн євро.

Крім того, нещодавно Рінат Ахметов пожертвував 300 млн грн на закупку тестів для боротьби з коронавірусом.