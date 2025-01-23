ДТЕК розраховує завершити будівництво Тилігульської ВЕС наприкінці 2026 року

Група ДТЕК Ріната Ахметова інвестує у добудову Тилігульської вітрової електростанції (ВЕС) на Миколаївщині 450 млн євро. З цієї суми 370 млн євро – кредитні гроші, які надасть консорціум банків під гарантії державного Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO), решту вартості проєкту ДТЕК покриє власним коштом, інвестувавши у нього 80 млн євро. Про це у середу, 22 січня, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

«Ми раді підтримати проєкт Vestas в Україні, і для EIFO це чудова можливість сприяти розвитку відновлюваної енергетики в країні, що страждає від війни. Це допомагає зміцнити енергетичну безпеку України та створює зелене майбутнє для українців», – зазначив генеральний директор EIFO Педер Лундквіст.

Зазначається, що більшу частину кредитних грошей спрямують на фінансування турбін Vestas EnVentus V162-6,0 МВт. У повідомленні ДТЕК вказано друга черга будівництва ВЕС вже розпочалась: фахівці проклали кабельні мережі та зробили фундамент.

Повністю звершити будівництво ВЕС на Миколаївщині розраховують наприкінці 2026 року. Планується, що на повній потужності Тилігульська ВЕС вироблятиме 1,7 ТВт-год електроенергії на рік, що зможе забезпечити електроенергією 900 тис. українських домівок.

Зараз на Тилігульській ТЕС вже звели 19 турбін Vestas EnVentus V162-6,0 МВт, які ввели в експлуатацію у травні 2023 року. Наразі річний обсяг виробництва електроенергії становить 0,4 ТВт-год. Цього достатньо щоб забезпечити електроенергією 200 тис. домогосподарств.

До слова, 22 січня міністерство захисту довкілля та природних ресурсів призупинило зведення ВЕС на закарпатській Полонині Руна. Наразі триває розгляд позову Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ), яка вимагає скасувати рішення депутатів сільради від 23 травня 2024, яким вони дозволили зведення на гірському хребті Полонина Руна 30 вітряків.