Разом з хоровою капелою виступатимуть: камерний оркестр «Віртуози Львова», Шевченко Rock ORCHESTRA, Дарія Кудрик та Юрій Йосифович

У четвер, 9 березня, національна хорова капела «Дударик» запрошує львів'ян у філармонію на концерт «Тарас Шевченко. 2023». В цей вечір буде багато пісень та віршів, які знають всі українці, анонсували подію у Львівській міській раді.

«Цей вечір, 9 березня, вже став однією з провідних українських традицій. Вечір, коли українці збираються разом, аби вшанувати пам’ять Тараса Шевченка. Так було і так буде. З ним зростаємо і живемо, а сьогодні ще й перемагаємо! І, звичайно, зустрінемося, щоб побути із близькими по духу, заспівати улюблених пісень, послухати поезію», – розповідає директор, диригент та художній керівник капели «Дударик» Дмитро Кацал.

Разом з хоровою капелою на сцені Львівської національної філармонії виступатимуть: камерний оркестр «Віртуози Львова», Шевченко Rock ORCHESTRA, Дарія Кудрик та Юрій Йосифович.

Квитки – за посиланням.

Зазначимо, «Дударик» є одним з найвідоміших українських колективів. За понад 50 років концертної діяльності капела дала більше 3000 концертів у всьому світі. Репертуар «Дударика» налічує понад 2000 творів, серед яких – український та світовий фольклор, а також твори українських і зарубіжних композиторів.

Численні проєкти «Дударика» завжди збирають повні зали шанувальників. Серед них – щорічні поновлювальні програми «Шевченко REVOLUTION», «Дударик-Мамі» (українські та світові шлягери для і про маму), «Антологія духовної музики» (українська духовна музика), «Світла музика» (зарубіжна духовна музика), «Пригоди Святого Миколая» (дитячий мюзикл-казка) тощо.