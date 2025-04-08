«Дударик» запрошує львівʼян на пісенні вечорниці – любовні й жартівливі
Це мистецький перформанс, що поєднує вокальну майстерність та атмосферу справжніх українських вечорниць
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24 квітня о 19:00 у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика відбудуться унікальні пісенні вечорниці національної хорової капели «Дударик» – «Любовні і жартівливі – шлягери п’яти століть», повідомили у пресслужбі національної капели «Дударик».
Що чекає на слухачів?
Цей вечір буде сповнений емоцій: від ніжності та романтики до сміху й сатиричних ноток. У програмі – народні лемківські жартівливі та любовні пісні, що охоплюють століття української музичної культури.
Хто виступатиме?
На сцені виступатиме чоловічий склад хорової капели «Дударик» у супроводі талановитих музикантів та солістів:
- музики Олег Ярема, Володимир Заборовський, Дем’ян Севериненко, Дмитро Кацал;
- солісти Тарас Різняк, Дарія Кудрик, Роман Липак, Дем’ян Севериненко;
- бенд – спеціально запрошені музиканти, які додадуть драйву та настрою вечору.
Чому варто відвідати концерт?
Це не просто концерт – це мистецький перформанс, що поєднує вокальну майстерність, живу музику та атмосферу справжніх українських вечорниць. Вечір подарує слухачам захопливу подорож крізь час – від давніх народних мотивів до улюблених хітів минулих століть.
«Хочете відпочити душею, «згадати все», відчути хвилювання та мороз по шкірі, а може, ще й насміятися до кольок? Тоді цей концерт – саме для вас! Витончений і позитивний, зітканий з неповторного українського гумору та музики, зі запаморочливої любові й дружньої сатири. «Дударик» запрошує на пісенні вечорниці – любовні й жартівливі! А на додаток вам акомпануватиме наш чудовий бенд, а улюблені солісти заспівають для вас!» – запрошує на подію капела «Дударик».
Довідка про капелу «Дударик»
З часу заснування у 1971 році «Дударик» провів понад 3000 концертів, став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка та здобув визнання як одна з найвідоміших культурних візитівок України. Колектив відомий своїм унікальним репертуаром, що поєднує народну, класичну та сучасну музику, а також особливими концертними проєктами, що розкривають українську культурну спадщину у новому світлі.
Особливість проєкту «Пісні п’яти століть»
Цикл концертів «Пісні п’яти століть» має не лише музичну, а й пізнавальну місію. Попередні програми, присвячені козацьким, стрілецьким і різдвяним пісням, вже стали яскравими подіями культурного життя України.
Програма «Поети», яку презентували нещодавно, продовжила цей проєкт, відкриваючи слухачам силу і красу української поезії через музику.
Пісенні вечорниці «Любовні і жартівливі – шлягери п’яти століть» відкриють ще одну невіддільну емоційну та надзвичайно чуттєву грань української пісенної культури.
Дата і місце проведення: 24 квітня 2025 року, Львівська національна філармонія
Квитки можна придбати онлайн за посиланням та у касі філармонії.
До теми
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