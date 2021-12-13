Мапа на фото показує місце зіткнення двох кораблів у Балтійському морі

У Балтійському морі в понеділок, 13 грудня, зіткнулися два вантажні кораблі. Аварія трапилась у шведських територіальних водах між данським островом Борнхольм і містом Істад у Швеції, повідомила агенція Reuters із посиланням на Об’єднаний оперативний центр Данської оборони.

Одне із суден зареєстровано у Данії, воно має назву Karin Hoej, друге – в Британії, назване Scot Carrier. Данський корабель після зіткнення перекинувся. На його борту перебували двоє людей, і поки жодних даних про них немає. Британський корабель одержав менші ушкодження, він здатний рухатися, а його команда в безпеці.

Деталі інциденту включно з точною кількістю людей на двох бортах поки невідомі, додає BBC.

«Ми отримали повідомлення про те, що з води лунали крики», – повідомила спікерка Шведської морської адміністрації (SMA) Джонас Франзен.

Поки що, згідно з офіційними повідомленнями, у воді нікого не знайшли. У рятувальній операції беруть участь і Швеція, і Данія. З острова Борнхольм відправили рятувальний катер, а Данія направила гелікоптер.

Відомо, що температура води у морі на момент аварії сттановила близько 4°C, а повітря – 6°C.

Про причини, які могли призвести до аварії, і про те, які вантажі ці судна перевозили – не повідомляється. Відомо, що один корабель має довжину близько 90 метрів, інший – 55.