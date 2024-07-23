При укладенні списку оцінюють найбільш вражаючі інноваційні дизайнерські концепції магазинів

Три українські супермаркети мережі «Сільпо» увійшли у перелік найкращих європейських магазинів за версією European Supermarket Magazine. Про це 23 липня повідомив AIN Business.

Серед номінованих закладів – два з Львівщини та один з Білогородки на Київщині:

«Сільпо» у стилі неофолк у Львові;

«Сільпо» у стилі «Гоблінкор» в Білогородці;

«Сільпо», присвячений гутництву, в Яворові на Львівщині.

Неофолковий магазин «Сільпо» працює у Львові на вул. Садовій, 2а. Як пояснили дизайнери, візуальний стиль магазину, який відкрили у вересні 2023 році, базується на традиційній українській стилістиці: гармонійного життя людини й природи, бажання добра для своєї сім’ї та народу, і поєднується цього традиційного з цифровою естетикою.

Над концепцією дизайну магазину працював технологічний художник Roman Chizz, який досліджує українську візуальну спадщину, тому його творчість поєднує орнаментику та штучний інтелект.

«Сільпо», присвячений гутництву в Яворові відкрили у листопаді 2023 року.

«Гутництво – це ремесло з виготовлення виробів зі скла, яке відрізняється кольором та прозорістю. Виробництво скла з давніх часів було поширене у низці регіонів України. Проте саме завдяки львівським митцям-склодувам українське гутництво отримало сильний поштовх до розвитку в останній час. Саме воно надихнуло нас на дизайн супермаркету», – пояснили на сторінці супермаркету.

Як зазначається, European Supermarket Magazine (ESM) обирає найбільш вражаючі інноваційні дизайнерські концепції магазинів, які відкрили або оновили на європейському ринку ритейлу. У 2024 році до цього топ-переліку потрапив 31 магазин з 19 країн Європи.

Супермаркети української мережі «Сільпо» потрапляють у рейтинг Europe’s Finest Store вже восьмий рік поспіль. Торік ESM відзначило емоційний «Сільпо» у Рівному, ретро-футуристичний у Борисполі та географічні міфи на Крюківщині.