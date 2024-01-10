Фестиваль пройде з 15 по 25 лютого, кіноринок – з 17 по 21 лютого у Берліні

Два українські кінопроекти відібрали на Berlinale Co-Production Market, який пройде у рамках 74-го Берлінського кінофестивалю.

До переліку з 34 проектів потрапили:

Screaming Girl, реж. Антоніо Лукіч

«Антонівка», реж. Катерина Горностай

«Антонівка» – трагікомедія. Дія відбувається Майбутнє: післявоєнна Україна. Молода подружжя, Аврора та Дарко, переїжджають до будинку свого дідуся, який самотужки пережив окупацію села та одужує після легкого інсульту. Нещодавно проект отримав підтримку розвитку ЄСФУФ.

Це другий повнометражний фільм Катерини Горностай, попередній фільм «Стоп-Земля» був представлений на Берлінале у 2021 році, де отримав нагороду «Кришталевий ведмідь» від молодіжного журі.

Screaming Girl – третій повнометражний фільм Антоніо Лукіча. За сценарій він взявся після успіху картин «Мої думки тихі» та «Люксембург, Люксембрг». Прем’єра першого відбулась на фестивалі у Карлових Варах, другого – у Венеції. За словами режисера, нова стрічка – «кіно про дівчину, яка переживає багато незручностей у житті».

«Я хотів би зняти гострий, сатиричний фільм. Після двох постановок я заслужив право розчарувати глядачів. Як каже Чарлі Кауфман, невдача – це знак честі. Хто не ризикує, той не робить помилок, а кіно – це справа людей, які люблять ризикувати», – розповів Антоніо Лукіч в розмові з ZAXID.NET.

Європейський кіноринок (Berlinale Co-production Market) відбудеться в Берліні з 17 по 21 лютого.

Європейський кіноринок є одним з трьох основних центрів кіноіндустрії для виробників, дистриб'юторів, покупців та агентів та є наступником кіноярмарку, який проводився з 1980 по 1987 у Будапешті.

Міжнародний кінофестиваль в Берліні заснований в 1951 році.