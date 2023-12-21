Європейський фонд солідарності з українським кіно оголосив перелік українських проектів, які отримають фінансову підтримку.
Загалом було подано 86 заявок, з яких обрали 18 проектів, які отримають фінансування із загальним бюджетом в 761 тис. євро на розробку та завершення. Серед них – 10 документальних і 8 ігрових робіт.
Зокрема, 10 проектів у розробці:
- «Антонівка», реж. Катерина Горностай («Стоп, Земля»);
- «Нульовий рівень», реж. Жанна Озірна («Дорослий», «Благодать»);
- «Вшиті субтитри», реж. Новруз Хікмет (другий режисер «Ля Палесіада»);
- «Червона зона», реж. Ірина Цілик «Земля блакитна ніби апельсин»);
- «Ретенція», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук («Памфір»);
- «Гра в сліпоту», реж. Руслан Батицький («Уроки української»);
- «Дні, що хочеться забути», реж. Єлізавета Сміт («Школа №3»), Аліна Горлова («Цей дощ ніколи не скінчиться»), Семен Мозговий («Історія зимового саду»), Максим Наконечний («Бачення метелика»);
- «Під жовтим небом», реж. Марина Назаренко;
- «Вона», реж. Ксенія Кравцова, Дар’я Онищенко («Забуті»);
- «Війна в Чорнобилі», реж. Олексій Радинській («Нескінченність за Флоріаном»).
Три із зазначених проектів були підтримані Грантовою програмою з розробки сценаріїв від Української кіноакадемії у співпраці з Netflix: «Антонівка», «Дні, що хочеться забути» та «Війна в Чорнобилі».
І ще 8 проектів на фінальній стадії також отримають фінансування від ESFUF:
- «Свято хризантем», реж. Семен Мозговий;
- «Летіли хмари з великою швидкістю», реж. Роман Островський;
- «Татова колискова», реж. Леся Дяк;
- Displaced, реж. Ольга Журба;
- «Фрагменти льоду», реж. Марія Стоянова;
- «Реал», реж. Олег Сенцов;
- «Ти – космос», реж. Павло Остріков (на головному фото);
- «В повітрі», реж. Оксана Сигарева.
Три із зазначених проектів отримали кошти на постпродакшн від програми Української кіноакадемії, а саме: Displaced, «Ти – космос» та «Свято хризантем».
Нагадаємо, що мета Європейського фонду солідарності українського кіно (ESFUF) – допомогти українським кінематографістам і сприяти копродукції.