Європейський фонд солідарності з українським кіно оголосив перелік українських проектів, які отримають фінансову підтримку.

Загалом було подано 86 заявок, з яких обрали 18 проектів, які отримають фінансування із загальним бюджетом в 761 тис. євро на розробку та завершення. Серед них – 10 документальних і 8 ігрових робіт.

Зокрема, 10 проектів у розробці:

Три із зазначених проектів були підтримані Грантовою програмою з розробки сценаріїв від Української кіноакадемії у співпраці з Netflix: «Антонівка», «Дні, що хочеться забути» та «Війна в Чорнобилі».

І ще 8 проектів на фінальній стадії також отримають фінансування від ESFUF:

«Свято хризантем» , реж. Семен Мозговий;

, реж. Семен Мозговий; «Летіли хмари з великою швидкістю» , реж. Роман Островський;

, реж. Роман Островський; «Татова колискова» , реж. Леся Дяк;

, реж. Леся Дяк; Displaced , реж. Ольга Журба;

, реж. Ольга Журба; «Фрагменти льоду », реж. Марія Стоянова;

», реж. Марія Стоянова; «Реал» , реж. Олег Сенцов;

, реж. Олег Сенцов; «Ти – космос» , реж. Павло Остріков (на головному фото);

, реж. Павло Остріков (на головному фото); «В повітрі», реж. Оксана Сигарева.

Три із зазначених проектів отримали кошти на постпродакшн від програми Української кіноакадемії, а саме: Displaced, «Ти – космос» та «Свято хризантем».

Нагадаємо, що мета Європейського фонду солідарності українського кіно (ESFUF) – допомогти українським кінематографістам і сприяти копродукції.