Щоб захистити малину від шкідників, до розпускання листя обробіть кущі

Малина – це не тільки смачна, але й корисна ягода. Багато садівників мріють про два врожаї малини за один сезон, і це цілком можливо, якщо дотримуватися кількох простих, але ефективних правил. «Добрі новини» пишуть, як правильно доглядати за кущами, щоб отримати максимум врожаю.

Правильне мульчування та обрізка

Одним із перших кроків є правильне мульчування. Замість тирси, яка забирає азот, використовуйте картон та солому. Картон пригнічує бур'яни, а солома зберігає вологу. Що стосується обрізки, то садівники радять зрізати пагони до 1 метра до початку сокоруху. Це сприяє зростанню бічних пагонів і підвищує кількість ягід.

Підживлення для кращого врожаю

Для боротьби з грибковими хворобами та прискорення дозрівання, можна використати сірники. Встроміть їх біля коренів головками вниз – сірка стане хорошим підживленням. Також не забувайте про підживлення дріжджами. Розведіть дріжджі у воді, додайте золу і поливайте кущі, щоб стимулювати ріст нових пагонів.

Захист від шкідників

Щоб захистити малину від шкідників, до розпускання листя обробіть кущі розчином з соди. Для боротьби з личинками малинового жука, змішайте 2 столові ложки соди з 10 літрами води. Якщо на листі з'являються ознаки хвороб, допоможе настій з цибулевого лушпиння.

Природні методи догляду

Якщо ви не хочете витрачати багато часу на догляд, посійте між рядами конюшину. Вона збереже вологу, привабить бджіл і стане природною мульчею. Це зменшить потребу в додаткових зусиллях, зберігаючи при цьому високий рівень врожайності.

Поради щодо поливу та дозрівання ягід

Щоб ягоди не осипалися, за два тижні до дозрівання припиніть полив. Це змусить рослину «напружитися» та зосередити всі ресурси на дозріванні ягід, що зробить їх більш соковитими і солодкими.