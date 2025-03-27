Основною метою обрізки є видалення пошкоджених або підмерзлих гілок

Одним із основних етапів догляду малини є весняна обрізка, яка дозволяє не лише очистити кущі від пошкоджених гілок, а й сприяє кращому росту нових пагонів. Проводити обрізку потрібно вчасно, адже це визначає врожайність і здоров’я рослини. Детальніше про обрізку пише «24 Канал».

Коли обрізати малину

Оптимальний час для весняної обрізки – це період після сходу снігу, коли температура стабілізується на рівні не нижче 5 градусів тепла. Важливо не допустити, щоб пагони почали розпускатися, тому обрізку потрібно провести до цього моменту. Якщо пагони вже почали рости, обрізку краще відкласти.

Як правильно обрізати малину

Основною метою обрізки є видалення пошкоджених або підмерзлих гілок. Залишайте лише здорові пагони, обрізаючи їх на висоті від одного до півтора метра, щоб під час збору врожаю гілки не ламались. Важливо не забути вкорочувати верхівки здорових пагонів, адже саме вони забезпечать основний урожай.

Не всі садівники правильно підходять до обрізки малини. Деякі зовсім ігнорують цей процес, дозволяючи кущам рости без контролю. Такий підхід значно знижує врожайність, оскільки пагони можуть ослабити рослину. Малина потребує обрізки, щоб стимулювати нове плодоношення та уникнути зменшення кількості ягід.

Підготовка до сезонної обрізки

Щоб обрізка була максимально ефективною, потрібно правильно підготувати кущі до цього процесу. Почати можна з ретельного огляду рослин і видалення всіх засохлих або пошкоджених частин. Після цього можна переходити до вкорочення здорових пагонів, залишаючи найбільш сильні для формування майбутнього врожаю.