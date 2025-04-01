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Вибір правильного підживлення – важливий момент, завдяки якому ви зможете отримати хороший врожай

Полуниця – дуже популярна ягода, яка не завжди дає хороший врожай. Але щоб отримати щедрий урожай, важливо правильно її підживлювати. «На пенсії» розповідає, чим підживити полуницю, щоб зібрати хороший урожай. Вибір правильного підживлення – важливий момент, завдяки якому ви зможете отримати хороший врожай. Складники добрива: Гаряча вода – 3 літри. Борна кислота – 0,5 чайної ложки. Марганцівка – 0,5 чайної ложки. Йод – 14 крапель. Нашатирний спирт – 2 ст. л. Як приготувати добриво: Налийте у відро 3 літри гарячої води та розчиніть в ній 0,5 чайної ложки борної кислоти та стільки ж марганцівки. Долийте у відро 7 літрів холодної води. Додайте 14 крапель йоду та 2 столові ложки нашатирного спирту. Під кожен кущ полуниці потрібно внести близько 400 мл такого добрива.

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