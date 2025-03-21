Полуниця потребує особливих умов для розвитку

Одним з найбільш важливих етапів для кожного дачника є висадка полуниці. Саме в цей період можна успішно посадити рослини, дати їм час на адаптацію і дозволити зміцнитися, аби вони активно плодоносили вже в наступному році. Однак для того, щоб процес посадки пройшов успішно, слід звернути увагу на кілька важливих моментів, про які пише «Главред».

Найкраще місце для посадки полуниці

Полуниця потребує особливих умов для розвитку, тому важливо правильно вибрати місце для її висадки. Ідеальне місце для полуниці повинно відповідати кільком вимогам:

добре освітлення : полуниця любить сонце, тому важливо вибирати ділянки, де рослини будуть отримувати достатньо світла протягом дня. Найкраще, якщо сонце буде освітлювати їх зранку до полудня;

якісний дренаж : полуниця не терпить застою води, тому місце повинно бути добре дренованим. Якщо ґрунт погано пропускає воду, потрібно подбати про додаткові заходи для покращення водопроникності;

захист від вітру : дуже важливо, щоб місце для полуниці було захищене від сильних вітрів, які можуть пошкодити кущі і висушити їх. Вибирайте ділянки, де є природний захист, наприклад, від паркану або інших рослин;

легкий, пухкий ґрунт : ідеальний ґрунт для полуниці – це супіски або чорнозем, які багаті на поживні речовини. Ґрунт повинен бути легким, добре пропускати воду та повітря;

нейтральний рівень кислотності: рівень pH ґрунту для полуниці має бути близьким до нейтрального (рідше кислий або лужний).

Коли і як висаджувати полуницю

Правильний час для посадки полуниці залежить від кліматичних умов і вибраного сорту. Загалом, найкращий період для висадки цієї ягоди – це весна, а саме з середини квітня до середини травня. Це дозволить рослинам адаптуватися до умов вашого регіону і зміцнитися до зимівлі.

Якщо ви хочете посадити ремонтантні сорти, то їх можна висаджувати протягом весни, аж до початку червня. Для звичайних сортів найкращим часом буде кінець квітня і початок травня. Важливо пам’ятати, що для розсади, висадженої пізніше, існує ризик заморозків, тому слід дотримуватися стабільної теплої погоди.

Важливим моментом є підготовка ґрунту. Якщо ви плануєте посадку навесні, ділянку потрібно перекопати ще з осені, щоб ґрунт зміг «відпочити» і підготуватися до весняного сезону. Перед висадкою полуниці потрібно підготувати грядки: розпушити ґрунт, внести необхідні добрива і створити оптимальні умови для росту рослин.