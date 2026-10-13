Реалізація проєктів триватиме протягом жовтня-листопада

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти №1 та Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету стали переможцями грантового конкурсу мультидонорської ініціативи Skills4Recovery. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомила голова ОВА Світлана Онищук

«Обидва заклади отримають фінансову підтримку для розвитку інклюзивного освітнього середовища та створення доступніших умов для здобуття професії людьми з інвалідністю. Реалізація проєктів триватиме протягом жовтня-листопада 2026 року», – написала посадовиця у фейсбуці.

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Загалом переможцями конкурсу стали 51 заклад професійної та фахової передвищої освіти з різних областей України. Гроші гранту спрямують на розвиток 6 напрямів, зокрема співпрацю з роботодавцями, підвищення кваліфікації педагогів, цифровізацію освітніх послуг, підтримку самозайнятості та створення інклюзивного освітнього середовища.

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Проєкт «Масштабування вдосконалень професійно-технічної освіти: підтримка відтворення перевірених підходів навчальними закладами в Україні» реалізується Національним інститутом розвитку в рамках багатосторонньої донорської ініціативи Skills4Recovery. Остання фінансується Європейським Союзом, Німеччиною, Польщею, Естонією та Данією.