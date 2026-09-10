Ікони «Богородиця з Дитям» та «Ісус Христос на троні»

Після реставрації до Кременця повернули дві старовинні ікони, які датуються XVIII століттям. Образи написані на дерев’яних дошках, є пам’ятками сакрального мистецтва. Про це повідомили у Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

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Два роки тому ці та інші ікони передали на реставрацію у львівську філію Національного реставраційного центру. У коментарі ZAXID.NET керівник Кременецько-Почаївського ДІАЗу Василь Ільчишин розповів, що львівські фахівці поступово реставрують образи та передають їх у заповідник. Зокрема, 9 вересня привезли дві ікони – «Богородиця з Дитям» та «Ісус Христос на троні».

Ікона «Богородиця з Дитям» до та після реставрації

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«Ці ікони – із собору Преображення господнього у Кременці. Їх та ще 10 образів ми передали на реставрацію до Львова. Ікони були не в найкращому стані. Для збереження їх треба було відновити», – розповів керівник заповідника.

Ікона «Ісус Христос на троні» до та після реставрації

Також художник-реставратор Олег Глібовецький працював над консервацією ікони «Ангел причащає святого Онуфрія» XVIII ст. у Миколаївському соборі Кременця.

«Це велика ікона. Її фізично неможливо передати до Львова на реставрацію. Тому фахівці приїжджають і працюють на самій іконі в церкві. Образ має сильні пошкодження: відшаровується і лущиться фарба. Цей процес слід зупинити, щоб зберегти сакральну пам’ятку», – додав Василь Ільчишин.

Львівські реставратори законсервували ікону «Ангел причащає святого Онуфрія»

Керівник львівської філії Національного реставраційного центру Тарас Откович у коментарі ZAXID.NET зазначив, що раніше фахівці затвердили програму відновлення, яка включала комплекс консерваційних заходів. Це зробили для того, щоб зберегти технічний стан ікон, автентичний фарбований шар та покращити їхній естетичний вигляд.

Додамо, що у березні після реставрації у Львові до Кременця повернули старовинну ікону «Бог Отець» XIX ст. Образ намальований на дерев’яній дошці та є пам’яткою сакрального мистецтва, а також частиною музейної колекції Кременецько-Почаївського заповідника.