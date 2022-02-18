Львівські лучниці Дзвенислава Черник і Жанна Наумова, а також сумчанка Дар'я Коваль перемогли у чвертьфіналі грузинок

Дві львівські лучниці в складі української команди здобули золоті медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні серед юніорок U-21. У п’ятницію, 18 лютого, чемпіонат завершився у Словенії. У командному турнірі українські спортсменки перемогли з рахунком 6:0 італійок і завоювали золото.

«На шляху до фіналу львівські лучниці Дзвенислава Черник і Жанна Наумова, а також сумчанка Дар'я Коваль перемогли у чвертьфіналі грузинок (6:0), а у півфіналі туркень (5:1)», – повідомили на сторінці Відділення НОК України у Львівській області у Facebook.

Фото НОК України у Львівській області

Бронзу здобули росіянки, які у матчі за третє місце перемогли туркень із рахунком 5:3.

Окрім того, у командних змаганнях юніорів U-21 у матчі за бронзу юнацька команда перемогла італійців – 5:3. Медалі континентальної першості дістануться львів'янину Олександру Панциру, харків'янину Микиті Дюняшеву та Олександру Криворучку з Чернігова.