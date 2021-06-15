Із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою

Дві третини усіх серіалів на провідних українських каналах демонструються російською мовою. Про це йдеться у повідомленні Секретаріату мовного омбудсмена.

Як повідомляється, фахівці відомства провели упродовж тижня (з 01.06.2021 по 07.06.2021 року) моніторинг п’яти найбільш рейтингових телевізійних каналів: «1+1», «Інтер», «Україна», «СТБ» та ICTV.

Виявили, що від загальної кількості телесеріалів на досліджуваних телеканалах менше половини з них демонструються українською мовою (із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 – російською).

У секретаріаті наголосили, що окремо щодо кожного каналу ситуація виглядає ще гірше. Так, наприклад, на телеканалах «Інтер» та «1+1» транслюється лише по одному телесеріалу українською мовою, на телеканалі «Україна» їх лише два.

«Ми провели цей аналіз, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів (зокрема телесеріалів) напередодні 16 липня 2021 року, коли набуває чинності норма мовного закону про обов’язковість їх трансляції державною мовою. Це катастрофа. Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», – заявив, коментуючи результати дослідження, мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Він відкинув зауваження частини депутатів, які заявляють про недостатність засобів для озвучення фільмів українською.

«Хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали провідних медіа-груп вже давно ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу. І тільки «поганим танцюристам» завжди щось заважає», – зазначив Кремінь.

Він додав, що дотримання 23-ї статті мовного закону значно збільшить частку української на телебаченні та допоможе телеканалам нарешті виконати мовні квоти, «не вдаючись до примітивних маніпуляцій, наприклад, називаючи рекламу прального порошку телепередачею».

Зазначимо, що 1 червня Верховна Рада намагалася, проте не змогла внести до порядку денного законопроєкт про відтермінування норм про українську мову в теле- та кіновиробництві. Автори проекту пропонували відтермінувати набуття чинності частиною 6 статті 23 закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У ній йдеться про те, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова».

Натомість на засіданні парламенту 15 червня депутати таки проголосували, аби включити скандальний законопроект до порядку денного.

Зазначимо, що 16 липня 2021 року набуває чинності норма закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка зобоֹвֹֹֹ'язує українські телеканали дублювати та озвучувати фільми і серіали державною мовою.