Два роки тривало розслідування, за його результатами двом інспекторам вручили підозри у хабарництві

Двох інспекторів митного поста «Угринів», що у Червоноградському районі на Львівщині, підозрюють у систематичному незаконному пропуску товарів з Польщі, за що вони отримували хабарі. Факт виявили ще два роки тому, весь цей час тривало розслідування. Тепер митникам оголосили підозри, відсторонили від посад та мають обрати запобіжний захід.

«Упродовж квітня – травня 2019 року двоє співробітників митного поста «Угринів» впровадили схему систематичного отримання від громадянина України неправомірної вигоди: чоловік регулярно з Республіки Польща перевозив в Україну господарські та побутові товари (побутова хімія, користовані автомобільні шини, велосипеди тощо), а митники за безперешкодний пропуск цих товарів щоразу отримували 1500 грн», – зазначено у повідомленні Львівської обласної прокуратури 21 травня.

Затримання проводили працівники СБУ. Слідчі встановлюють причетність інших працівників митниці.

Інспекторам віком 38 та 39 років оголосили підозру у хабарництві за ч.1 ст.368 ККУ.