В Україні вперше виготовили кіфлик завдовжки завдовжки 215,1 см і вагою 9,2 кг

Кондитерка Любов Керецман із Ужгорода встановила рекорд України, випікши кіфлик (закарпатський рогалик) з горіховою начинкою завдовжки понад 2 метри і вагою 9,2 кг. На його виготовлення пішло більше 17 кг дріжджового тіста. Рекорд встановили під час гастрономічного фестивалю «Графський кіфлик» у середньовічному замку Сент-Міклош у Чинадієві.

Про новий кулінарний рекорд у середу, 21 липня, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Кондитерка Любов Керецман виготовила випічку рекордних розмірів – кіфлик завдовжки 215,1 см і вагою 9,2 кг. «Специфіка таких рекордів у тому, що випічка має бути цільною. От, наприклад, у нас вже є кілька різних заявок на рекорд найбільшого в Україні бургера, але цей рекорд не змогли реалізувати навіть професійні кондитери», – зазначила Лана Вєтрова.

Кондитерка Любов Керецман, яка вже більше п’яти 5 років займається вивченням давньої закарпатської випічки, збирає рецепти з різних районів, сіл.

«У верхніх районах області найбільш поширена начинка кіфликів – горіх, бо там було важко із сливами. На Березнянщині, Перечинщині півстоліття тому сливи достигали рідко. От у нижніх районах використовують леквар. Я також роблю кіфлики з маком. Працюючи з цими тістечками, я їх витримала у різних умовах: і заморожувала, і упаковувала, щоб з’ясувати, наскільки довго вони можуть зберігатися і за яких умов змінюватися. Стоять мінімум три тижні. Зате ці тістечка такі популярні на закарпатських весіллях», – розповідає Любов Керецман.

Кондитерка готує також солоні кіфлики із бринзою, експериментувала із шовдарем, пікницею.

Зазначимо, кіфлики – це традиційна для Закарпаття випічка, маленький рогалик із солодкою начинкою – горіхом, маком, сливовим лекваром. Кіфлики добре відомі майже в усіх районах області, їх випікали і випікають майже в кожній закарпастькій родині як солодощі на свята, часто їх подавали на весіллях.