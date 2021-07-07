Так Леонід Станіславський виглядав у 2017 році

97-річного Леоніда Станіславського з Харкова визнали найстарішим тенісистом, який продовжує брати участь у змаганнях. Спортсмена включать до офіційного реєстру Книги рекордів Гіннесса, відповідний сертифікат йому вручать увечері в середу, 7 липня.

Леонід Станіславський вже 30 років займається тенісом. При цьому ветеран спорту тренується тричі на тиждень, незалежно від пори року. Станіславський є незмінним учасником чемпіонатів світу вікової категорії 85+. Спортсмен став бронзовим призером чемпіонату Європи в Анталії в парному розряді в категорії 80+, учасником міжнародних турнірів у США, Хорватії, Голландії, повідомив харківський тенісний клуб «Унікорт».

«Як бачимо, грати нашому ветеранові доводилося з гравцями, молодшими за нього на 10-15 років, але завдяки грі Станіславського, його прагненню і азарту, міжнародна федерація тенісу розглядає питання про внесення в календар змагань, турнірів у віковій категорії 90+. Адже своїми виступами на кортах різних країн харків'янин став прикладом для тенісистів-ветеранів усього світу», – йдеться в повідомленні.

Леонід Станіславський отримає сертифікат Guinness World Records на урочистій церемонії, яка відбудеться в Харкові на центральному тенісному корті «Унікорт» у середу, 7 липня, о 19:00.

До слова, у 2017 році Леоніда Станіславського включили до Національного реєстру рекордів України.