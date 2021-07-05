Марко захопився географією кілька років тому завдяки своєму дідусю, який працює директором школи

6-річний Марко Данчевський зі Стрия встановив рекорд України, назвавши найбільшу кількість країн по контуру карти. Рекорд хлопчика зафіксували у неділю, 4 липня.

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова повідомила, що 6-річний Марко Данчевський продемонстрував блискучий результат, без заминки назвавши 196 країн по контуру карти за 13,5 хв.

Марко захопився географією кілька років тому завдяки своєму дідусю Роману Кухару, який працює директором Стрийської загальноосвітньої школи №10. Хлопчика дуже зацікавила карта світу на стіні дідусевого кабінету.

«Помітивши здібності внука до географії, Роман Петрович зацікавив малого дослідника захоплюючими історіями про ріки та озера, гори та моря, міста та країни. Нині вся родина пишається тим, що Марко знає не лише назви і місцерозташування всіх без винятку країн світу, а й їх державні прапори і може розповісти багато історій розвитку цих країн», – написала Лана Вєтрова.

4 липня рекорд Марка Данчевського в номінації «Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам’ять по контуру карти» внесено до Національного реєстру рекордів.