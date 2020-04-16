12-річна киянка на карантині у Трускавці спекла 1000 пасок

Паски 12-річна дівчинка місила та пекла за допомогою професійного обладнання на кухні пекарні «Братрура»

У четвер, 16 квітня, 12-річна киянка Анастасія Євдоченко спекла тисячу пасок та встановила рекорд України. Рекорд був зафіксований у Трускавці на Львівщині, де дівчинка разом з батьком проводить карантин.

Як повідомляє Трускавецька міськрада, Анастасія Євдоченко виступила з ініціативою спекти «так багато пасок, щоб на Великдень їх отримала кожна потребуюча людина». Паски 12-річна дівчинка місила та пекла за допомогою професійного обладнання на кухні пекарні «Братрура».

Фото Трускавецької міськради

Анастасія Євдоченко спекла тисячу пасок та встановила рекорд «за виготовлення найбільшої кількості Великодніх пасок дитячими руками».

«Трускавецькі пасочки помандрують не лише до трускавецьких осель. Святкову великодню випічку скуштують і вихованці дрогобицьких та бориславських інтернатів, діти з Дрогобицького добровільного товариства дітей-інвалідів «Надія», – вказано у повідомленні міськради.

До акції, яку ініціювала Анастасія, долучилися «Хижина СПА» та пекарня «Братрура». Меценати винайняли мікроавтобус та легкові автомобілі, щоб розвезти паски потребуючим.