Рада Церков Львова оприлюднила рекомендації святкування Вербної неділі та Великодня

Вже у цю неділю, 12 квітня, Великдень святкуватимуть римо-католики, християни східного обряду в цей день матимуть Вербну неділю

Рада Церков міста Львова підсумувала свої рішення та надала рекомендації священикам та вірянам усіх конфесій щодо святкування Вербної неділі та Великодня.

Зокрема, усіх віруючих закликають брати участь в літургії через онлайн-трансляцію, позаяк до церкви вони потрапити не зможуть.

«Під час богослужінь у храмі можуть бути присутні лише священнослужителі та церковнослужителі, а також ті, хто забезпечує проведення богослужінь і трансляції», — зазначено у висновках Ради Церков.

Вербу та страви з великоднього кошика можна посвятити вдома свяченою водою. Також є прохання до торгових мереж та магазинів організувати освячення великодніх продуктів перед їхньою реалізацією.

У малих населених пунктах освячення лози та великодніх кошиків можна здійснювати біля помешкань вірян, пам’ятаючи про дистанцію у два метри та масковий режим.

Якщо люди все ж вирішать прийти до храму, то їхнє перебування на подвір’ї церкви має бути строго регламентоване вимогами карантину: відстань не менше два метри один від одного із використанням засобів захисту. Посвячення кошиків, якщо вірні їх принесуть із собою, також буде на вулиці. Попри те, Рада Церков наголошує, що будь-які порушення умов карантину каратимуться відповідно до законодавства.

Цілування та дотики до плащаниці заборонені. Вшанувати її можна поклоном на відстані два метри один від одного.

Молебні і кроплення на кладовищах переносяться на період після закінчення карантину. Така вимога як для священиків, та і для мирян.

Сповідь і причастя здійснюють відповідно до рішень ієрархів кожної з Церков. Хоча й існують вимоги здійснювати тайну Євхаристії на відкритому просторі. А ложечка, якою причащають, має бути продезінфікована відповідним розчином. Зокрема, Глава УГКЦ Святослав вже оголосив, що під час карантину віряни можуть не сповідатись і не причащатись.

Рекомендації для усіх християнських конфесій погодили ієрархи церков (для збільшення таблички клікніть на зображення)

Зазначимо, що до Ради Церков Львова входить керівництво УГКЦ, РКЦ, ПЦУ, УПЦ, ВАЦ, ЄХБ, ХВЄ. Як наголошує Рада Церков, ці рекомендації складені відповідно до рекомендацій влади і погоджені з керівництвом Нацполіції. Духовні ієрархи вкотре наголошують, що дотримання вимог карантину є обов’язкове для усіх, зокрема, для парафіян усіх церков. За їхні порушення передбачений штраф від 17 до 34 тис грн.

Нагадаємо, МВС і Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій дійшли згоди щодо святкування на час карантину релігійних свят. Проте поліцейські та дільничні інспектори перебуватимуть біля церков, забезпечуючи правопорядок.