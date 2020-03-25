«Будемо молитися біля комп’ютера»

У зв'язку з продовженням карантину до 24 квітня представники усіх християнських конфесій терміново розробляють плани святкування одного з найбільших релігійних свят – Великодня. Великодні богослужіння будуть проводити в режимі онлайн-трансляцій, також планують обмежити церковні обряди страсного тижня. У вірян буде можливість освятити кошики онлайн, хоча церква не відмовляється і від традиційного обряду освячення на вулиці.

ZAXID.NET поспілкувався з представниками українських Церков та розповідає, яким буде святкування Великодня в умовах карантину.

***

Через продовження карантину до 24 квітня умови святкування Великодня, який цьогоріч припадає на 12 квітня (католики і протестанти) і 19 квітня (православні і УГКЦ) буде обмежене. Великодні літургії церкви усіх конфесій планують транслювати онлайн. Якщо ж віряни приходитимуть до церкви, то їх впускатимуть максимум по 10 людей за умови дотримання дистанції.

«Можна буде посповідатися, можна прийняти причастя, але не запрошуємо на богослужіння більше 10 осіб. Зараз більше людей починає дивитися богослужіння онлайн, і люди починають до цього ставитися із розумінням», – розповів ZAXID.NET речник Львівської архідієцезії Римо-Католицької Церкви отець Олександр Кусий.

За його словами, на освячення святкових кошиків також допускатимуть не більше 10 людей одночасно.

Як розповів ZAXID.NET речник Львівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви о. Павло Дроздяк, церква напрацьовує особливості проведення страсного тижня в умовах карантину. За словами отця, усі богослужіння будуть проводити через онлайн-трансляції, як це робиться і зараз.

«Є трансляції літургій з наших храмів, де понад 100 тисяч переглядів. Люди є відповідальними, вони розуміють всі рекомендації, які їм пропонує державна влада і церква. Люди розуміють момент того, що зараз ми не можемо приступити до тайни покаяння, як ми звикли приступати. Великодня сповідь переноситься на період, коли спаде пік пандемії, – каже отець Павло Дроздяк. – Тому наші люди звикають помаленьку до такого режиму в житті онлайн, і якщо ми так декілька неділь будемо працювати, то до Великодня ситуація буде для нас більш зрозумілою. Чи буде комфортно молитися біля екрану телевізора чи комп’ютера? Ну, це наша дійсність».

Глава УГКЦ блаженніший Святослав одразу після оприлюднення рішення про продовження карантину дав роз’яснення про те, як проводити страсні й пасхальні богослужіння. Зокрема, через карантин зміниться проведення передвеликодніх обрядів – наприклад, плащаницю викладатимуть таким чином, щоб віряни не змогли її цілувати.

«Найперше – пасхальні богослужіння слід проводити в такий самий спосіб, як ми молилися в неділі Великого посту, тобто зараз. Друге – страсні й великодні служби цього року в усій католицькій церкві служаться без участі вірних – заради безпеки, щоб зменшити контакт між людьми і не поширювати вірусів. Третє – у Великий четвер цього року не виконувати обряду вмивання ніг. Четверте – у Велику п’ятницю не робити жодних процесій – ні в храмі, ні поза ним. Плащаницю можна винести зі святилища прямо до Божого гробу та встановити обмеження перед самою плащаницею, щоб вірні не підходили для її цілування», – йдеться у рекомендаціях блаженнішого Святослава.

Глава УГКЦ радить організувати доступ до плащаниці так, щоб люди не скупчувалися в церкві більше 10 людей. А в день Великодня рекомендує не проводити процесій всередині церков.

«П’яте – у неділю Пасхи служити, по можливості, надворі. Не робити процесій – ні в храмі, ні довкола храму. Якщо владики вважатимуть за можливе, відповідно до санітарних норм певної країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувають лише священнослужителі та співці. Усі інші повинні залишитися надворі. При цьому їм треба забезпечити можливість брати участь у богослужіннях, слухаючи відправи через гучномовці або переглядаючи їх на екранах», – мовиться у рекомендаціях глави УГКЦ.

Освячувати лозу у вербну неділю та святити паски й великодні страви на Пасху будуть лише надворі. Також глава УГКЦ не радить проводити гаївки біля храмів та влаштовувати великодні забави.

Блаженніший Святослав просить літніх людей на Великдень залишитися вдома і не приносити кошики на освячення до церкви. Те саме стосується і людей, що перебувають на самоізоляції чи мають ознаки респіраторних захворювань – вони зможуть освятити кошики онлайн.

Офіційне розпорядження про святкування Великодня в умовах карантину днями оприлюднить Православна церква України та УПЦ МП.

ПЦУ ще раніше дозволила проводити літургії за відсутності вірян. Водночас вірянам рекомендують облаштувати молитовні куточки у себе вдома.

«Рекомендується організувати в своїх оселях молитовний куточок з іконами, Біблією, молитовним світильником (лампадою) або свічкою, молитовником», – йдеться в рекомендаціях, оприлюднених на офіційному сайті ПЦУ.

Обмеження щодо кількості вірян у церкві ввели і у храмах УПЦ МП, незважаючи на заяву настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла, який закликав часто відвідувати храми під час карантину.

«Зараз ми працюємо за особливим режимом: у храмі може перебувати до 10 людей, але з дотриманням певних норм. Якщо є можливість, то проводяться богослужіння на вулиці і люди тримають між собою відстань. Зовсім скоро у нас буде налагоджено онлайн-трансляцію літургій», – розповів ZAXID.NET завідувач канцелярії Львівської єпархії УПЦ МП диякон Віктор.

Під час зустрічі із мером Львова Андрієм Садовим 25 березня представники різних конфесій також заявили​ про готовність надати церковні приміщення для обсервації хворих на коронавірус на випадок загострення епідемії.

Нагадаємо, що уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу Covid-19 до 24 квітня ввів режим надзвичайної ситуації на території усієї України.