Глава УГКЦ заявив про готовність перепрофілювати церкви на лікарні

Глава УГКЦ закликав владу до «політичного карантину»

Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви блаженніший Святослав під час літургії в патріаршому соборі Воскресіння Христового 22 березня сказав, що Церква зробить усе можливе, аби допомогти лікарям врятувати людські життя в разі спалаху коронавірусу Covid-2019 в Україні. У тому числі, УГКЦ готова перепрофілювати свої храми та монастирі в лікарні, якщо ліжок у звичайних лікарнях не вистачатиме.

«Ми зробимо все, щоб не настала хвилина, коли ви, лікарі, будете вирішувати, котра людина буде жити, а котра – вмирати, оскільки не матимете достатньо засобів, щоб врятувати кожного. Як у часи Майдану усі наші церкви, парафії і монастирі відкрилися і вмить перетворилися на лікарні, на підпільні шпиталі, як буде потрібно – увесь церковний простір стане такими шпиталями, де ми будемо разом з вами рятувати людські життя. Лише ви навчіть нас, як це робити, – ми вміємо швидко і добре вчитися», – сказав він.

Також глава УГКЦ подякував усім вірянам, які вирішили цієї неділі не йти до церкви, а залишилися вдома і доєдналися до літургії онлайн – «за прояв християнської і громадянської свідомості, за те, що ви дбаєте про життя і здоров’я своє та своїх рідних і близьких».

Крім того, у недільній проповіді блаженніший Святослав закликав владу до «політичного карантину» – не ухвалювати зараз рішень, які потребують широкого обговорення і «можуть створити соціальну напругу», а також «не піддаватися спокусі при помочі карантинних заходів здійснювати переслідування або репресії щодо своїх політичних опонентів».

«Давайте перед обличчям смертельної небезпеки залишимо те, що нас роз’єднує, і об’єднаємося у служінні нашим людям», – сказав предстоятель УГКЦ.

У той же час він закликав бізнес бути соціально відповідальним та інвестувати в боротьбу з пандемією.

Як інформував ZAXID.NET, львівські храми практично перейшли на дистанційну роботу. Зранку в неділю, 22, березня, у найбільших церквах міста майже не було людей.

Раніше також Православна церква України закликала вірян дотримуватися правил карантину та обмежила кількість людей у храмах під час богослужінь до 10. Натомість настоятель Києво-Печерської Лаври, митрополит УПЦ МП Павло закликав ігнорувати карантин і, навпаки, відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, за його словами, є «людський гріх».