Львівські церкви практично перейшли на дистанційну роботу

Львівській церкви не зачинені, однак дотримуються вимог карантину

У неділю, 22 березня, коли православні і греко-католики відзначають Хрестопоклонну неділю – середину Великого посту – у львівських храмах практично немає людей. Віряни дослухалися до закликів влади та церковного керівництва дивитися службу через трансляцію на телебаченні чи онлайн.

За даними директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка, станом на 08:30 ранку у львівському Соборі Юра були семеро людей, у храмі Ольги і Єлизавети – троє, у Гарнізонному храмі Петра і Павла – близько 10 осіб, які дотримувалися між собою безпечної дистанції.

Карантин у львівських церквах (фото Євгена Бойка)

Мер Львова Андрій Садовий подякував львів’янам за таку позицію. «Дякую всім, хто доніс інформацію до своїх батьків/дідусів/бабусь та допоміг їм включити онлайн-служби», – зазначив мер.

Графіки трансляції богослужінь з храмів різних конферсій можна переглянути на порталі «Духовна велич Львова».

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу та заходи задля запобігання його поширенню, УГКЦ повідомила своїх вірян та всіх охочих про можливість брати участь у Божественній літургії онлайн. Аналогічні заяви зробили інші церкви.

Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби і обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.