Літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві можна буде подивитись онлайн

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Патріарший собор УГКЦ у Києві

У неділю, 22 березня, львів'яни зможуть подивитись пряму трансляцію із Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Трансляцію проводитиме «24 канал», починаючи з 11:00. Духовенство УГКЦ закликало вірян об’єднатися у спільних діях, помислах і молитвах, оскільки від цього залежить наше здоров’я і життя наших батьків. Також УГКЦ закликала допомогти старшому поколінню з переглядом трансляції.

Рішення про проведення недільної молитви у такому форматі ухвалене через епідемію коронавірусу та рішення урядів різних країн щодо упередження поширенню вірусу. Глава Української греко-католицької церкви Святослав закликав людей похилого віку та людей з дітьми надати перевагу домашній молитві.

За інформацією прес-служби УГКЦ, у підсумку минулу літургію на каналі «Живого ТБ» в мережі YouTube та сторінці «Живого ТБ» у Facebook у сумі переглянули понад 130 тис. осіб.