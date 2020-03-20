Гарнізонний храм оголосив збір коштів на апарат штучної вентиляції легень

Храм оголосив про збір пожертв

Львівський Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла оголосив збір коштів на апарат штучної вентиляції легень через загрозу поширення коронавірусу Covid-19. Про це повідомили на сторінці храму у Facebook.

«Хочемо Вас повідомити, що з огляду на ситуацію з поширенням вірусу COVID-19, з ініціативи окремих меценатів, спільноти вірних та душпастирів Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, розпочинаємо збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), експрес-тестів для виявлення COVID-19 та захисного одягу для профільних медичних закладів нашого міста», – зазначено в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що охочим долучитися до збору коштів рекомендують скористатися безготівковим способом, щоби складаючи пожертви у звичний спосіб готівкою, не створювати додаткових сприятливих умов для поширення небезпечних інфекцій.

Добровільну пожертву можна перерахувати на рахунок:

Найменування організації: РО Центр військового капеланства УГКЦ. Код отримувача: 35775549.

Назва банку: Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк»

Рахунок отримувача у форматі IBAN:

UA84 325321 00000 26007053774574(гривневий)

UA13 325321 00000 26009053779470 (євро)

UA85 325321 00000 26009053760326 (USD)

Нагадаємо, що Гарнізонний храм постійно долучається до збору коштів на важливі потреби. Зокрема у січні 2014 року саме ця церква була головним осередком збору грошей на Євромайдан. Пізніше у храмі Петра і Павла назбирали 2 млн грн на потреби армії.