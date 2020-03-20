Сервіси таксі Uber, Uklon і Bolt безкоштовно возитимуть львівських медиків

На час карантину медики зможуть безпечно добиратись до лікарень

СуспільствоВолодимир Пиріг, 20 березня34200

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Сервіси таксі Uber, Uklon і Bolt безкоштовно возитимуть львівських медиків
фото ZAXID.NET
Uber безкоштовно доставлятиме львівських медиків на роботу

Три найбільші сервіси з виклику таксі – Uber, Uklon і Bolt – безкоштовно возитимуть львівських медиків на роботу. Про відповідні домовленості з цими сервісами повідомив у п’ятницю, 20 березня, мер Львова Андрій Садовий.

«Щойно домовились з Uklon та Bolt про те, що сервіси возитимуть лікарів до праці безкоштовно. UBER також нам підтвердив інформацію, яку щойно оприлюднило МОЗ – вони в грі», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Андрій Садовий також розповів, що у Львові до акції також приєднається сервіс прокату велосипедів NextBike.

Він уточнив, що у кожного сервісу своя логістика і додав, що відповідні інструкції будуть розіслані медикам.

Окрім того, у п’ятницю Міністерство охорони здоров’я України повідомило про домовленість із компанією Uber, у рамках якої українським медикам буде надано 10 тисяч поїздок.

«За домовленістю з Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування, Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медичних працівників, задіяних у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. Ця домовленість включає 10 000 поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць», – сказано в повідомленні міністерства.

У ньому зазначається, що скористатись послугою можна у містах, де працює сервіс Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця.

Також до безкоштовного перевезення медиків долучився сервіс Bolt, щоправда, поки відомо, що цей сервіс перевозитиме медиків безкоштовно лише в Києві. Про інші міста станом на 16:55 п'ятниці інформації не було.

Зазначимо, що замовити таксі від Bolt, Uklon чи Uber можна через їхні додатки для смартфонів на Android та iOS. Крім того, Uber можна викликати по телефону.

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