Львівська лікарня швидкої допомоги отримала 500 експрес-тестів на коронавірус

Мережа аптек «Подорожник» передала Львівській лікарні швидкої допомоги 500 експрес-тестів для перевірки на наявність антитіл до коронавірусу Covid-19. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив виконавчий директор мережі Тарас Коляда (Taras Kolyada).

«Офіційно передали безкоштовно 500 експрес-тестів для діагностики коронавірусу Львівській міській комунальній лікарні швидкої допомоги. Далі тести розподілять звідси по інших лікарнях міста», – написав у себе на сторінці Тарас Коляда.

Фото Тараса Коляди

«Ми змогли купити дуже обмежену кількість швидких тестів – 20 пачок. Але важливо, що в нас є тепер швидкі тести і можна буде допомогти більшій кількості людей. В Україні такої кількості не має жодне місто. Частину тестів ми віддали лікарні швидкої допомоги, так як вона є розподільчим центром, вона передасть іншим лікарням», – розповів у коментарі ZAXID.NET Тарас Коляда.

BIOEASY – швидкі тести, які дають змогу за 10-15 хвилин виявити у взірцях крові наявність антитіл IG/IgM до коронавірусу 2019-nCoV у людей з підозрою на інфікування. Вартість однієї пачки на 25 тестів – понад 10 тис грн.

«Подорожник» – західноукраїнська мережа аптек, що працює на ринку понад 17 років.