На Тернопільщині коронавірус діагностували у священика УГКЦ

На Тернопільщині запровадили режим надзвичайної ситуації

Упродовж 20 березня в Україні підтвердилися 15 нових діагнозів коронавірус Covid-2019, зокрема, ще 10 випадків у Чернівецькій області та ще по одному в Івано-Франківській і Київській областях, а також перші випадки захворювання на Львівщині, Харківщині і Тернопільщині.

Як повідомляє Тернопільська ОДА, коронавірус діагностували у 57-річного священика із Заліщиків, який має велику родину. Його конфесійна приналежність не уточнюється, як і те, чи проводив він останнім часом богослужіння.

«57-річний житель Заліщиків в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості. Чоловіку надається симптоматичне лікування. Встановлюються контактні особи. Їм буде рекомендовано самоізоляція», – йдеться в повідомленні.

Як стало відомо ZAXID.NET, коронавірус діагностували у пароха церкви Пересвятого Серця Христового УГКЦ отця Олега Винницького. У коментарі ZAXID.NET він це підтвердив та повідомив, що наразі перебуває в інфекційній лікарні, а його аналізи для додаткового підтвердження діагнозу відправили в Київ. За словами отця Олега, він не знає, як саме міг інфікуватися, оскільки під час богослужінь та сповіді контактує з великою кількістю людей.

У зв'язку з виявленням коронавірусу на території області місцева комісія з питань ТЕБ і НС проголосувала за введення на Тернопільщині режиму надзвичайної ситуації і рекомендувала таке ж рішення ухвалити міському штабу. Жителів Заліщицького та сусідніх до нього районів обмежать у пересуванні, на виїздах із районного центру встановлять поліцейські пости, правоохоронці будуть проводити температурний скринінг.

Нагадаємо, що в чотирьох молдаван виявили коронавірус після відвідування Почаївської лаври Московського патріархату, що на Тернопільщині. Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП закликав ігнорувати карантин, запроваджений в Україні через Covid-2019.

У той же час ПЦУ обмежила кількість вірян під час богослужінь у храмах до 10, а УГКЦ закликала людей старшого віку та батьків з дітьми не ходити на богослужіння.