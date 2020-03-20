На Івано-Франківщині оголосили режим надзвичайної ситуації

Забагато новин про коронавірус? Ось лише найважливіші.

Кабінет міністрів встановив режим надзвичайної ситуації у Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, у яких раніше відповідні рішення ухвалили місцеві комісії з питань ТЕБ і НС через поширення коронавірусу Covid-2019.

Як повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль, жодних обмежень наразі в регіонах не передбачається, натомість режим надзвичайної ситуації «покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covid-2019».

«Головам відповідних адміністрацій дав доручення забезпечити координацію заходів для запобігання поширенню на території областей гострої респіраторної хвороби. А також щодня надавати МОЗ інформацію про їх перебіг», – написав він.

Зауважимо, що надзвичайна ситуація не є надзвичайним станом та не обмежує права і свободу громадян. Надзвичайну ситуацію можуть оголосити в регіоні, у якому порушують нормальні умови проживання людей. По суті це лише формальне рішення – констатація наявності надзвичайної ситуації, ліквідація її наслідків та призначення відповідальних за це. Раніше надзвичайну ситуацію оголосили в Київській, Чернівецькій та Житомирській областях, у яких також зафіксовані випадки захворювання на Covid-2019.

Нагадаємо, що 19 березня у Івано-Франківську підтвердився перший випадок захворювання коронавірусом у 56-річної жінки, яка померла 17 березня в лікарні.