У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію
Напередодні в області підтвердилися два випадки захворювання коронавірусом
У Дніпропетровській області 20 березня оголосили надзвичайну ситуацію, аби не допустити подальшого поширення коронавірусу Covid-2019. Напередодні діагноз підтвердився у подружжя з Дніпропетровщини, яке повернулося з Франції.
«Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби максимально убезпечити людей від коронавірусної інфекції. Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися», – процитувала голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка прес-служба.
Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили координаційну групу. Туди увійшли керівники ДСНС, Нацполіції, транспортні та інші служби. Очільником призначили заступника голови облдержадміністрації Дмитра Стригуна. Найперше її завдання – моніторинг епідситуації у регіоні, прогнозування зони можливого поширення загрози та організація запобіжних заходів, а також забезпечення населення засобами індивідуального захисту.
Зауважимо, що надзвичайна ситуація не є надзвичайним станом та не обмежує права і свободу громадян. Надзвичайну ситуацію можуть оголосити в регіоні, у якому порушують нормальні умови проживання людей. По суті це лише формальне рішення – констатація наявності надзвичайної ситуації, ліквідація її наслідків та призначення відповідальних за це.
Раніше надзвичайну ситуацію оголосили в Київській, Чернівецькій та Житомирській областях, у яких також зафіксовані випадки захворювання на Covid-2019.
Станом на 20 березня в Україні всього зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом, з яких три – летальні, один хворий вилікувався.