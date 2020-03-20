У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію

Напередодні в області підтвердилися два випадки захворювання коронавірусом

СуспільствоАнна Журба, 20 березня10720

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У Дніпропетровській області 20 березня оголосили надзвичайну ситуацію, аби не допустити подальшого поширення коронавірусу Covid-2019. Напередодні діагноз підтвердився у подружжя з Дніпропетровщини, яке повернулося з Франції.

«Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби максимально убезпечити людей від коронавірусної інфекції. Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися»,процитувала голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка прес-служба.

Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили координаційну групу. Туди увійшли керівники ДСНС, Нацполіції, транспортні та інші служби. Очільником призначили заступника голови облдержадміністрації Дмитра Стригуна. Найперше її завдання – моніторинг епідситуації у регіоні, прогнозування зони можливого поширення загрози та організація запобіжних заходів, а також забезпечення населення засобами індивідуального захисту.

Зауважимо, що надзвичайна ситуація не є надзвичайним станом та не обмежує права і свободу громадян. Надзвичайну ситуацію можуть оголосити в регіоні, у якому порушують нормальні умови проживання людей. По суті це лише формальне рішення – констатація наявності надзвичайної ситуації, ліквідація її наслідків та призначення відповідальних за це.

Раніше надзвичайну ситуацію оголосили в Київській, Чернівецькій та Житомирській областях, у яких також зафіксовані випадки захворювання на Covid-2019.

Станом на 20 березня в Україні всього зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом, з яких три – летальні, один хворий вилікувався.

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