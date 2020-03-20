У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію

Як вижити під час карантину. Поради лікаря.

Забагато новин про коронавірус? Ось лише найважливіші.

У Дніпропетровській області 20 березня оголосили надзвичайну ситуацію, аби не допустити подальшого поширення коронавірусу Covid-2019. Напередодні діагноз підтвердився у подружжя з Дніпропетровщини, яке повернулося з Франції.

«Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби максимально убезпечити людей від коронавірусної інфекції. Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися», – процитувала голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка прес-служба.

Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили координаційну групу. Туди увійшли керівники ДСНС, Нацполіції, транспортні та інші служби. Очільником призначили заступника голови облдержадміністрації Дмитра Стригуна. Найперше її завдання – моніторинг епідситуації у регіоні, прогнозування зони можливого поширення загрози та організація запобіжних заходів, а також забезпечення населення засобами індивідуального захисту.

Зауважимо, що надзвичайна ситуація не є надзвичайним станом та не обмежує права і свободу громадян. Надзвичайну ситуацію можуть оголосити в регіоні, у якому порушують нормальні умови проживання людей. По суті це лише формальне рішення – констатація наявності надзвичайної ситуації, ліквідація її наслідків та призначення відповідальних за це.

Раніше надзвичайну ситуацію оголосили в Київській, Чернівецькій та Житомирській областях, у яких також зафіксовані випадки захворювання на Covid-2019.

Станом на 20 березня в Україні всього зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом, з яких три – летальні, один хворий вилікувався.