Перший українець вилікувався від коронавірусу Covid-2019

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Станом на 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом

Пацієнт з Чернівців, у якого першого в Україні діагностували коронавірус на початку березня, отримав другий негативний тест на Covid-2019. За стандартами ВООЗ, людина вважається такою, що одужала та є безпечною для інших, якщо два тести поспіль показують негативний результат.

«Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу», – сказав 20 березня у відеозверненні на Facebook президент Володимир Зеленський.

Пізніше голова Черінвецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що чоловіка вже виписали з лікарні, пише «Укрінформ».

Нагадаємо, що перший випадок коронавірусної інфекції в Україні підтвердився 3 березня у чоловіка, який разом із дружиною подорожував Італією. При перетині кордону ознак захворювання в нього не було, проте за кілька днів з'явилися перші симптоми. Чоловік відразу звернувся по медичну допомогу, відтак його ізолювали в інфекційній лікарні.

Його дружина коронавірусом не захворіла. Вона мала перебувати в самоізоляції вдома, проте після протестів сусідів також погодилася поїхати до лікарні.

Станом на 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом, 10 із яких діагностували напередодні. Троє жінок, інфікованих Covid-2019, померли – у Житомирській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Чернівецька область є лідером за кількістю інфікованих коронавірусом: усього тут діагностували 15 випадків зараження. У селі Колонківці Хотинського району, де на коронавірус захворіла ціла сім'я, закрили на карантин усе село.